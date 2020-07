Salute e prevenzione, giornata di esami gratuiti al Centro commerciale La Birreria

Test sierologici Covid 19 e altri esami, assieme alle visite per verificare di occhi, orecchie e tiroide ed assolvere a un dovere nei confronti di chi soffre donando il sangue.

La tua salute è importante! Per questo motivo, il centro commerciale di piazza Madonna dell’Arco, nel quartiere napoletano di Miano, ha deciso di dedicare una giornata alla prevenzione. Appuntamento mercoledì 15 luglio presso le postazioni allestite all’interno del centro, dove i clienti potranno sottoporsi, gratuitamente e nel totale rispetto della privacy, ai seguenti esami:

- Visita tiroidea con eventuale eco

- Visita oculistica

- Esame audiometrico

- Esami della tiroide

- Test sierologico Covid-19

- Donazione del sangue

Come funziona? Non bisogna prenotare, è sufficiente presentarsi al desk dedicato alla Giornata della Prevenzione all’interno della Galleria Commerciale, dalle ore 13 alle ore 19, per registrarsi. Una volta completata l’operazione, si riceverà un ticket con il numero per la propria visita. In pratica, non si dovrà restare in fila, ma si potrà tranquillamente dedicarsi allo shopping nel tempo di attesa. Basterà prestare orecchio alla voce che annuncerà l’arrivo del proprio turno dagli altoparlanti del centro.

Le attività si svolgono nel centro commerciale La Birreria, nel quartiere napoletano di Miano, sorto in luogo del birrificio Peroni, grazie a un progetto di riqualificazione fortemente voluto dal Gruppo Cualbu, che ha affidato la gestione della struttura alla società Svicom.