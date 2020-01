Esame d'Avvocato 2020: workshop gratuito a Napoli

L'1 febbraio alle ore 11.00, presso il Centro Studi Luca Giordano, si terrà un incontro gratuito rivolto ai Praticanti Avvocati che saranno impegnati con l'esame d'abilitazione alla professione forense nel 2020.



Ai partecipanti sarà illustrato un Caso Pratico di Parere Legale, un esempio reale e concreto di una delle attività che saranno svolte durante il corso.



Durante il workshop sarà presentato ufficialmente il Corso di Preparazione all'Esame d'Avvocato. Progettato dal Centro Studi Luca Giordano con i migliori esperti del settore( Avvocati, Ex Giudici, Ex membri di Commissione Giudicatrice d'Esame e ex Consiglieri della Corte di Cassazione), il corso si propone di accompagnare gli aspiranti avvocati alla prova selettiva senza avvertire alcun clima traumatico, né di abbandono/smarrimento dovuto ai recenti cambiamenti intervenuti nelle procedure d'esame, non ultimo l'eliminazione della consultazione di codici annotati con la giurisprudenza.



Al termine dell'incontro i Docenti saranno a disposizione per eventuali domande.