Esame d'Avvocato 2020: workshop gratuito

Esame d'Avvocato? Se devi prepararti per questa importante tappa senza dubbio avrai numerose questioni e curiosità su quale possa essere il miglior metodo di preparazione e studio. In questa ottica, 28 febbraio alle ore 18.00, presso il Centro Studi Luca Giordano, si terrà un incontro gratuito rivolto ai Praticanti Avvocati che saranno impegnati con l’esame d’abilitazione alla professione forense.



Ai partecipanti saranno illustrate le nuove modalità d’esame e le caratteristiche che dovrà avere il candidato per affrontare con profitto la prova.

Sarà inoltre presentato un Caso Pratico di Parere Legale, un esempio reale e concreto di una delle attività che saranno svolte durante il corso.



Info e prenotazione workshop gratuito: https://www.centrostudigiordano.com