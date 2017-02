"Era Zetella ... ma...": filodrammatica dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti

La filodrammatica delle rappresentanze U.I.C.I. ERCOLANO - PORTICI, diretta da Bruno Mirabile e composta da attori non vedenti, ipovedenti ed amici dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Provincia di Napoli, ancora una volta, cercherà di divertire il pubblico. La rappresentazione è patrocinata dal Comune Di Ercolano e dal Comune di Portici ed è organizzata in collaborazione con "Radio Siani la Radio della Legalità", "Cooperativa Bambù" e diversi imprenditori locali. L'intero incasso verrà utilizzato per finanziare le attività dell' Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Provincia di Napoli.

Per info e prenotazione dei biglietti rivolgersi a: ► U.I.C.I. Portici Corso Garibaldi, 200 presso Villa Savonarola Lunedi e Mercoledi ore 17.00 - 19.00 - Mario Mirabile cell. 3393456120 e-mail: mariomirabile@alice.it; - Antonella Improta cell. 3346048860 e-mail: antonella.improta@alice.it; ► U.I.C.I. Ercolano, via IV Novembre, 240 (lun., mer. e ven. 17.00-20.00) tel. 0810482594; - Matteo Cefariello cell. 3476049301; - Donato Lupinetti cell. 3355751815 e-mail lupinetti@libero.it