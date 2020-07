Enrico Pieranunzi in concerto a Villa Pignatelli

Musica, cinema e teatro a Villa Pignatelli: il gran finale della rassegna 'Doppio Sogno' è con Enrico Pieranunzi nel piano solo “Movie Music”, in anteprima nazionale lunedì 6 luglio.

Il maestro Pieranunzi, tra i più grandi pianisti e compositori italiani, interpreterà musiche di famosi film scritte da compositori come Michel Legrand, Johnny Mandel, Charlie Chaplin oltre a quelle firmate da Armando Trovajoli, Nino Rota ed Ennio Morricone. L’evento è in collaborazione con SYNTH Jazzin'zone.

Per tutti gli eventi della rassegna saranno applicate le dovute misure di sicurezza. Come previsto dall'Ordinanza della Regione Campania n.55 del 5/6/20 Allegato sub D che disciplina il Protocollo di Sicurezza anti-diffusione SARS-COV-2 per Cinema all'aperto, Drive-in, Spettacoli, all'ingresso della struttura sarà rilevata la temperatura corporea e impedito l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°C. Vige, inoltre, l'obbligo di indossare la mascherina e rispettare le distanze di sicurezza.

Costo: posto unico 20 euro, acquistabile in prevendita su www.go2.it

