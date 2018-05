ENERI live al Bibendum il 25 maggio.

"Elegante rappresentate del panorama musicale femminile salentino, ENERI (Irene Eneri Mononoke cantautrice/pianista) porta avanti un progetto molto particolare: “pop jazz etnico" Narra di storie di vita, e lo fa accompagnandosi ad un pianoforte. La sua è una musica d’oltreoceano contaminata dai ritmi della sua terra, New York e il Salento. Un personale percorso che va dalla ricca tradizione cantautorale femminile americana (Tori Amos, Fiona Apple, Ani DiFranco…) innestandovi elementi etnici, propri alla tradizione salentina. Il groove ricercato sposa una voce dalle tonalità chiaro scure che scava nell’intimo, esprimendosi dall’ italiano all’ inglese, al francese; la sua musica è ancorata agli appigli di una scrittura interiore intima e impalpabile.



"Eneri, pianista / cantautrice / compositrice /arrangiatrice oltre agli studi classici di pianoforte, si è laureata in "Conservazione dei Beni Culturali Musicali” presso l’Università degli studi di Lecce. Ha studiato danza classica e moderna per quindici anni e in seguito teatro danza. Ha frequentato un corso specializzato in improvvisazione teatrale e interpretazione, applicandolo successivamente allo studio del canto moderno. Trasferitasi a Roma prende il Master di 1° e 2° livello presso la sede AIGAM, diventando Insegnante Associata Specializzata nell’ insegnamento della musica secondo la Music Learning Theory di E. Gordon. Oltre alla MLT ha ampliato le sue conoscenze lavorative avvicinandosi anche ad altri metodi d’insegnamento come il metodo Goitre e Orff;. Studia orchestrazione virtuale e musica applicata (musica per film) Collabora con vari registi per la realizzazione di colonne sonore per cortometraggi/lungometraggi e spettacoli teatrali Parallelamente agli studi e all’insegnamento porta avanti la sua carriera artistica musicale con il nome d’arte “Eneri”: - Vince il concorso nazionale musicale indetto dalla Melting Pot Music che le permette di partecipare a un prestigioso meeting interculturale, tenutosi in Francia (a Nîmes), collaborando con musicisti di varie nazionalità. - Collaborato con L'Accademia del Suono di Milano come arrangiatrice/compositrice. - Ha collaborato con la casa discografica Universal Music per la realizzazione del singolo di Darmon King "L'Infinito”, premiato come miglior brano secondo il DaBomb, magazine ufficiale dell’ Hip Hop in Italia. - Ha collabora con la rivista Rolling Stone Italia suonando in varie tappe d’Italia per pubblicizzare il marchio Rock Club. - Ha aperto i concerti di molti artisti tra cui Daniele Silvestri, Radiodervish, Paola Turci, Cristina Donà, Cristiano De Andrè, John de Leo, Radiodervish.. - Ha partecipato all’importante evento annuale "Piano City", indetto dal comune di Milano, accanto a nomi come Raphael Gualazzi e Paolo Jannacci. - Ha suonato per il Festival del Cinema di Roma - E’ stata tra i finalisti del concorso Mia Martini, come compositrice/arrangiatrice del brano "Notte". - E’ la voce femminile e seconda chitarra del "progettomusicaledeandrè" , in scena in vari teatri d'Italia accanto al maestro Ellade Bandini, batterista ufficiale di De André, e Mariella Nava. - E' stata rappresentante salentina della musica mediterranea presso il Festival Musicale “Adriaticomediterraneo” di Ancona. - In tour, in l'Italia e all’estero, si esibisce da sola piano/voce, per promuovere il suo disco "Dust" (in lingua italiana, inglese e francese), - A breve l’uscita del secondo disco, suoi testi musiche e arrangiamenti per tutti gli strumenti. - Collabora con vari registi per la realizzazione di colonne sonore per cortometraggi/lungometraggi e spettacoli teatrali - Ha collaborato con la Rai per la colonna sonora di "Tutto può succedere"