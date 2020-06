EnergyMed 2020, anteprima online: webinar e interviste su efficienza energetica e fonti rinnovabili

Il 4 e 5 Giugno 2020, Anteprima EnergyMed 2020 Online: un’occasione per scoprire in anticipo i temi e i dibattiti della prossima edizione, interagire con le aziende leader ed approfittare di opportunità ed iniziative speciali.

"A causa dell’emergenza COVID - spiegano gli organizzatori -, stiamo verificando la possibilità che EnergyMed, si svolga presso i padiglioni della Mostra d’Oltremare di Napoli, in autunno, in date che saranno comunicate a breve; se l’emergenza virale dovesse perdurare, invece, la manifestazione slitterà nella primavera 2021".

Intanto, l'edizione 2020 della Mostra Convegno dedicata a efficienza energetica e fonti rinnovabili nel Mediterraneo si apre con un'anteprima virtuale con Webinar e interviste per scoprire le novità su incentivi e opportunità, efficienza energetica, mobilità sostenibile, ambiente ed economia circolare, edilizia a zero impatto ambientale e bonifiche in collaborazione con RemTech Expo e altri partner della manifestazione.

PROGRAMMA WEBINAR:

Giovedì 4 Giugno ore 10.00 - Ripartenza green: come promuovere l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale

Giovedì 4 Giugno ore 15.00 - L’edilizia sostenibile e il Superbonus al 110%, volano dell’economia green

Venerdì 5 Giugno ore 10.00 - Le migliori soluzioni per la mobilità e la micromobilità urbana sostenibile

Venerdì 5 Giugno ore 15.00 - Le imprese per l'efficienza energetica con tecnologie innovative: fv, accumulo, pompe di calore

E' possibile scaricare i programmi completi e iscriversi ai webinar sul sito ufficiale della manifestazione: www.energymed.it