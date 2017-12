EnergyMed 2018: torna a Napoli il grande evento sull’Energia, il Riciclo e la Mobilità sostenibile

L'ANEA, Agenzia Napoletana Energia e Ambiente, annunica la 11° edizione di EnergyMed, l’evento leader del Centro-Sud Italia sull’Energia, il Riciclo e la Mobilità sostenibile, che si terrà a Napoli dal 5 al 7 aprile 2018, presso la Mostra D'Oltremare.

EnergyMed rappresenta un’occasione di business, visibilità, confronto e aggiornamento professionale di assoluto interesse per tutti i tecnici e le imprese del settore, sulle novità che caratterizzano il comparto delle fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica ("EnerEfficiency"), dei servizi e prodotti innovativi per una corretta gestione dei rifiuti ("Recycle") e della mobilità sostenibile ("Mobility") e da quest’ anno, l’ innovazione dei processi produttivi (“Automation”).

Molte le novità di quest’anno, con un’esposizione che supera gli 8.000 mq e un vasto programma congressuale con crediti formativi professionali, oltre a numerosi eventi speciali.

Aree tematiche specializzate affiancheranno i settori più innovativi del comparto green che caratterizzano l’edizione 2018: rinnovabili, efficienza energetica, automation, ciclo dei rifiuti, edilizia sostenibile, mobilità sostenibile, finanziamenti, innovazione.

"EnergyMed - spiegano gli organizzatori - crea le condizioni ideali per l’aggiornamento professionale e per gli scambi commerciali tra aziende nazionali e straniere, favorendo un processo di internazionalizzazione sempre più proficuo in tale comparto produttivo.

A conferma del trend positivo delle edizioni precedenti, la tre giorni dedicata alle tecnologie e all’innovazione ha potuto contare su una crescente affluenza di visitatori qualificati, come sottolineato dal Rapporto 2017 “Green Italy” realizzato da UnionCamere e Symbola che vede la Campania nella top ten delle regioni per numero d’imprese che hanno investito in prodotti e tecnologie green, e la provincia di

Napoli al terzo posto".