“End Summer Fest” a Sant'Antonio Abate: tra gli ospiti Luchè e Gigi D'Alessio

Sarà una fine estate 2017 col botto a Sant’Antonio Abate. Si avvicina sempre più l’appuntamento con la prima edizione dell’End Summer Fest. Un grande evento di musica, spettacoli, degustazioni ed attrazioni varie, promosso dalla neonata associazione abatese #Vivi80057, che si articolerà in tre serate e che avrà luogo presso il Largo Sandro Pertini (ex area mercato, dove si terranno tutti gli spettacoli dalle 20 alle 24), presso la centrale piazza Don Mosè Mascolo e l’adiacente via De Luca.



Si inizia venerdì 8 settembre con il concerto live del cantante rap napoletano Luchè, a cui seguirà una serata discoteca in stile Ibiza, con schiuma party ed effetti scenici vari e, soprattutto, con la presenza alla console della DJ di fama internazionale B Jones.



Si proseguirà poi la sera successiva (9 settembre) con il concerto di Gigi D’Alessio, che presenterà live tutto il suo repertorio dagli esordi ai successi che l’hanno portato alla ribalta nazionale ed internazionale.



Infine, la serata di chiusura, quella del 10 settembre, prevede uno spettacolo comico e teatrale che vedrà protagonisti gli artisti pugliesi Uccio De Santis e la compagnia dei Mudu, tra i più seguiti del momento con le loro mille gag diffuse quotidianamente a mezzo social.



L’Ingresso è gratuito per tutti gli spettacoli in programma.