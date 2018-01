Emma Marrone a piazza Garibaldi: centinaia di fan in delirio

Centinaia per fan, soprattutto giovanissimi, per incontrare Emma Marrone. La cantante è stata ospite di Feltrinelli Express, a piazza Garibaldi, per incontrare i suoi followers e firmare le copie del suo ultimo disco "Essere qui". Scene di delirio in attesa di incontrare la propria beniamina e commozione all'uscita della libreria per aver scambiato poche parole con l'artista. Ecco cosa hanno raccontato i fan di Emma ai microfoni di Napolitoday.