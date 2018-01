"Essere qui" instore tour: Emma incontra i fan a Napoli

Uscirà venerdì 26 gennaio, “ESSERE QUI”, il sesto album di inediti di EMMA, su etichetta Universal Music. Il disco è disponibile e in pre-save su Spotify e in preorder su tutte le piattaforme e in versione esclusiva autografata su Amazon

Questa la tracklist di “Essere qui”: “L'isola”, “Le ragazze come me”, “Sottovoce”, “Mi parli piano”, “Effetto domino”, “Le cose che penso”, “Portami via da te”, “Luna e l'altra”, “Malelingue”, “Sorrido lo stesso”, “Coraggio”.

“Essere qui” è il sesto album di inediti di Emma, prodotto da lei insieme a Luca Mattioni e in uscita con Universal Music.

Il disco vanta le collaborazioni musicali di Enrico “Ninja” Matta, Paul Turner, Adriano Viterbini, ed è stato mixato e registrato da Matt Howe alle Officine Meccaniche di Milano.

In concomitanza con l’uscita di “Essere qui”, partirà anche un instore tour durante il quale Emma incontrerà i fan. A Napoli l'appuntamento è il 27 gennaio a La Feltrinelli Express (Piazza Giuseppe Garibaldi – ore 14.30)