Emilia Zamuner Quartet - Omaggio a Pino Daniele

Emilia Zamuner, nata a Napoli nel 1993, con la sua sensuale voce, è considerata un astro nascente della nuova vocalità jazz in Italia. Ha cantato con numerosi jazzisti tra cui Pietro Condorelli, Giulio Martino, Marco Sannini, Francesco D’Errico, Marco de Tilla, Massimo Morriconi, Furio di Castri, Massimo del Pezzo, Carlo Lomanto, Giuppi Paone. Ha inoltre collaborato con gli attori Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini, Silvia Siravo, Francesco Sala, Marina Tagliaferri, Sebastiano Somma per produzioni teatrali. Dal 2011 svolge un’intensa attività concertistica che l’ha portata ad esibirsi in numerose città italiane e straniere. Nel 2016 si classifica al primo posto del prestigioso “Premio Internazionale Massimo Urbani”.

E’ stata invitata in prestigiosi festival, tra cui: “Lucca jazz donna”, Festival di Cartoceto, Festival di Civitanova, dove le hanno assegnato il premio “Vita Vita”, Ionio Jazz Festival, Macerata jazz… Incide come band leader insieme a Carlo Lomanto il disco “Ella & Louis” , omaggio ai miti del jazz e con Andrea Rea, Daniele Sorrentino, Giulio Martino e Massimo del Pezzo, un disco di standard jazz. La scorsa estate ha aperto, riscuotendo grande successo di pubblico e di critica, il concerto di Diana Krall all’Arena Flegrea a Napoli. Recentemente, ha effettuato una tournèe di concerti in Germania e in Portogallo. Parteciparà, inoltre, al prestigioso “International Congress of Voice Teachers” che si è tenuto ad agosto 2017 a Stoccolma. E’ ideatrice e Direttore Artistico della Rassegna “Pignatelli in jazz” che si svolge a Napoli nella veranda neoclassica di Villa Pignatelli.

In questo recital, Emilia, con il suo personalissimo stile, interpreterà un omaggio a Pino Daniele, a tre anni dalla sua scomparsa.