Galleria Borbonica, visita guidata notturna e concerto degli Electrikduo

Sabato 11 Novembre alle ore 21.00 nella Galleria Borbonica di Napoli il concerto degli Electrikduo. L’evento partirà con una visita guidata alla galleria, per l’occasione aperta eccezionalmente di notte.

Accompagnati da guide esperte la visita porterà nei meandri del sottosuolo di Napoli fino ad arrivare in un antica cava dove si potrà assistere all’emozionante concerto degli Electrikduo che con strumenti elettronici proporranno un repertorio di melodie, che spazia dagli anni 70’ai giorni nostri, rivisitato in chiave moderna.

Un vero e proprio incontro tra passato e presente per celebrare la musica soul, jazz, pop e rock.

Electrikduo è un progetto musicale ideato dal M°Luciano Barbieri (violino) e il M°Gianluca D’Alessio (violoncello). Entrambi sono partiti dalla musica classica, suonando in prestigiose compagini come il Teatro San Carlo di Napoli, e collaborando con Maestri quali Riccardo Muti, Gustav Kun, Claudio Abbado. Numerose le tournée all’estero in Francia, Germania, Russia, India, Romania.

Negli ultimi anni hanno svolto la loro attività concertistica anche nel campo della musica leggera, accompagnando personaggi di spicco come: Giorgia, Mario Biondi, Sarah Jane Morris, Lucio Dalla, Amii Stewart.

Durante il concerto proporranno un loro personale ed originale repertorio con medley di artisti del calibro di Pino Daniele, Sting, Stiwie Wonder, Amy Winehouse, Michael Jackson, e tanti altri rappresentati illustri della musica contemporanea.

Durante il percorso agli ospiti sarà servito uno spritz.