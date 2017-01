Elastic Heart: il corto sociale in prima visione assoluta

Sabato 4 Febbraio alle 18. 30 , presso la sala " You e Me Party", sita in via Scipione Rovito 36, nei pressi di Piazza Giambattista Vico a Napoli ( nelle vicinanze di Piazza Carlo III), sarà presentato il corto " Elastic Heart", prodotto da Nunzio Bellino e Giuseppe Cossentino, che ne firma anche la sceneggiatura e la regia. Il cortometraggio è un mini -docufilm che vede protagonista l'attore Nunzio Bellino, affiancato da Giada Dell'Aversana e Luca Marano. Elastic Heart, è un vero e proprio corto sociale, che racconta la storia vera di Nunzio Bellino nella sua quotidianità, come le uscite con gli amici, la passione per lo spettacolo e il teatro e la fase dell'innamoramento. Ma non è tutto come sembra. Un colpo di scena finale lascerà tutti senza fiato rivelando una particolarità che caratterizza il protagonista dell'opera, che sarà apripista e prologo per un futuro lungometraggio.

Col progetto , promosso dalla giornalista Marita Miano con la collaborazione di Massmedia comunicazione ,punta a sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema medico sconosciuto a molti, un tema che si interseca con quelli più attuali come bullismo e discriminazione anche attraverso i social, la perdita di una persona cara e la cattiveria e la falsità di un amico. Una voce narrante, quella dell'attrice Rachele Esposito accompagnerà l'excursus interiore del protagonista fatto di sensazioni e sentimenti profondi sulle immagini di una bellissima Napoli. Fotografo ufficiale della serata nonché titolare della location che ospiterà l'evento, Francesco Mosca. Il corto sociale è sponsorizzato da T- Light dell'imprenditore Alessandro Manzo che sarà presente insieme agli attori e regista in sala.

Ospiti della serata Eleonora Del Giudice, pittrice e Stella Izzo, make up artist degli attori. Il giornalista e ufficio stampa Sante Cossentino modererà la serata.