Al MADRE Eggs & Skulls di Franz Cerami e Summer Cocktail Party

Giovedì 21 settembre, dalle ore 20.30 alle 22.30, nel Cortile d’onore del Madre, sarà presentata al pubblico l’installazione ambientale Eggs & Skulls-Madre 2017 di Franz Cerami, a cui seguirà l’Eggs & Skulls-Summer Cocktail Party.



ore 20.30 – 22.30 (inizio proiezione ore 21.00)

FRANZ CERAMI. EGGS & SKULLS



L’animazione di video-mapping Eggs & Skulls-Madre 2017, concepita dall’artista Franz Cerami per gli spazi di Palazzo Donnaregina, rielabora attraverso il linguaggio digitale, una molteplicità di icone che evocano la storia dell’arte contemporanea a Napoli e in Campania. Un caleidoscopio di figure allegoriche animerà il Cortile d’onore del museo, reinterpretato come una tela di dimensioni architettoniche, in un'azione di storytelling pubblico che intreccia fra loro radici e prospettive, passato e futuro.

Ancore, capuzzelle, corni, cavalli, uova, Vesuvi in eruzione, raffigurazioni di San Gennaro e della sirena Partenope: l’identità arcaica e la vitalità contemporanea della città di Napoli e della regione Campania verranno quindi “dipinte” sulla facciata interna del museo, per evocare un racconto senza tempo del territorio attraverso simboli, personaggi, luoghi e tempi con cui esso è universalmente identificato.



ore 22.30 - 1.00

EGGS & SKULLS - SUMMER COCKTAIL PARTY



La serata, ad ingresso gratuito, proseguirà con l’Eggs & Skulls-Summer Cocktail Party, per festeggiare insieme la fine dell’estate e l’avvio della nuova stagione espositiva del museo con il dj-set dell’eclettica Carola Pisaturo, che si distingue per l’eterogenea commistione di house, funk e techno, e con open bar nei Cortili del museo e drink bar nell’area B’shop-Café.



ingresso libero



Via Settembrini 79, Napoli

info@madrenapoli.it

T +39.081.197.37.254