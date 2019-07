"Edward mani di forbice" in scena al Maschio Angioino

Domenica 14 Luglio ore 20,45 appuntamento con il nuovo sorprendente spettacolo de "La Chiave di Artemysia": EDWARD MANI DI FORBICE.

Il capolavoro del celebre Tim Burton ha dato via al filone gotico fantastico e per la prima volta si avvicina al teatro.

Una favola nera che parla a coloro che guardano alla vita con purezza. Parla a quella parte dell’uomo sognatrice e forse un po’ incompleta alla ricerca di qualcosa o qualcuno che possa renderla piena. Una produzione dal marchio de “La chiave di Artemysia”, con il patrocinio delle ACLI, Beni Culturali.

La piece, per la regia di Perla Navarra, prende vita al Maschio Angioino, con un testo rivisitato, ma sempre fedele alla pellicola.

La storia, seppur rettificata in alcuni punti, resta, per le sue parti salienti, fedele all'originale.

I personaggi protagonisti della favola visti su di un un palco, e non nello schermo, divengono in qualche modo vicini, come se finalmente si potesse toccarli.

Il tema portante è quello della paura del diverso.

Un “mostro” arriva inconsapevolmente a squarciare la monotona quotidianità di una cittadina tranquilla. Esso spaventa, ma soprattutto, ne viene annichilito. Perché la società spesso non è in grado di gestire e reggere il “diverso”, che in scena si presenta la povertà interiore ed il vuoto che l’uomo si porta dietro quando non riesce ad andare oltre ciò che vede.

Chi, secondo voi, è il vero mostro?

Lo spettacolo itinerante viene messo in scena come unica replica Domenica 14 Luglio ore 20,45.

REGIA:

Perla Navarra

DRAMMATURGIA:

Livia Bertè

IN SCENA:

Danilo Rovani

Livia Berté

Milena Pugliese

Diletta Acanfora

Flavio D’Alma

Annamaria Prisco

Nicola Caianiello

Prezzo del biglietto euro 16,00

Prenotazione obbligatoria presso i numeri:

+39 3294755071

+39 3334666597

O presso la mail:

lachiavediartemysia@gmail.com