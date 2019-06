Party, musica, sport e spettacoli: speciale giugno all'Edenlandia

La primavera all’Edenlandia è ricca di appuntamenti e novità. Il grande parco cittadino ad ingresso gratuito dal 3 giugno ha cambiato gli orari di apertura e chiusura: il lunedì dalle 17 alle 23, dal martedì al venerdì dalle 10:30 alle 23 e il sabato e la domenica e festivi dalle 09:30 alle 00:30.

Poi sabato 8 giugno arriva l’attesissimo appuntamento con l'intera community di "ScuolaZoo", l’organizzazione nazionale che ama definirsi: “il compagno di banco di 3.700.000 studenti”. Dalle ore 19 prenderà il via il party più cool di fine anno scolastico, chiamato “ScuolaZoo, notte evento”. A poco meno di un anno dall’apertura del parco, sabato si svolgerà il primo appuntamento per i ragazzi (di età compresa tra i 13-18 anni) di tutte le scuole della Regione, che contrassegna quello che diventerà un appuntamento fisso, per festeggiare la fine dell'anno scolastico.

La partecipazione all'evento è gratuita e rivolta agli studenti delle scuole medie e superiori.

La serata prevede oltre dieci elementi tra Dj, vocalist e ballerini che daranno vita a un evento straordinario ed imperdibile.

Tutti i ragazzi che interverranno alla serata potranno registrarsi presso un desk “ScuolaZoo” e partecipare al concorso che mette in palio una vacanza by Scuolazoo.

Domenica 9 giugno, invece, il parco ospiterà la famosa penna Bic, che per l’occasione sarà omaggiata (fino ad esaurimento scorte), all’interno di shopper contenente materiale Blasetti, in collaborazione con Cartoleria Italiana, unitamente ai quaderni maxi di Edenlandia, per tutti quelli che ricaricheranno la EdenCard di almeno 30 gettoni (per il rilascio della shopper sara' necessario presentare lo scontrino della ricarica).

Sabato 15 giugno torna in scena il “favoloso” spettacolo de “Il Piccolo Regno Incantato”. La nuova versione teatrale sarà ospitata da il “Teatro dei Piccoli” (Via Usodimare). Il progetto nasce da una sinergia tra Edenlandia e la produzione Volare. Inoltre il cast de “Il Piccolo Regno Incantato” ti aspetterà all’interno del parco Edenlandia che, per l’occasione accompagnerà i propri ospiti in un viaggio fantastico tra selfie e tante sorprese. In più con il biglietto dello spettacolo sarà possibile anche fare un giro sul magico Trenino di Edenlandia.

Il 22 e 23 giugno invece il Parco ospiterà due giorni di sport, trasformandolo in una enorme palestra a cielo aperto.