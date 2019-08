Ecosuoni 2019 con Coma Cose, Ivreatronic, Costiera e Psicologi

Sabato 7 settembre torna ECOSUONI, ottava edizione del progetto che unisce musica e amore per l’ambiente, con l’unica tappa estiva in Campania dei Coma Cose, uno dei migliori live dell’anno, e l’esibizione di apertura dei Costieri, elettro pop band salernitana che sta incantando l’intero panorama nazionale. Sul palco ci saranno anche Ivreatronic e gli Psicologi.



ECOSUONI si aprirà al proprio pubblico presso il centro polifunzionale “O’Giò”, sempre nel territorio cittadino di Palma Campania e precisamente in via Ugo De Fazio, dove si celebrerà questa grandissima ottava edizione del progetto che dal 2012 chiude l’estate dei concerti live in Campania.

Un progetto che non potrebbe tenersi in piedi senza il sostegno di partner storici che hanno sposato a pieno lo spirito e le ambizioni di ECOSUONI, ovvero: il comune di Palma Campania con il sindaco Nello Donnarumma; Radio Punto Zero, nostra radio ufficiale; Red Bull, Birra Peroni, Birra Napoli e Fontanella Distribuzione.



Con l’ottava edizione del prossimo mese di settembre, Ecosuoni Festival entra ufficialmente nella rete di eventi "Keep On Italian Festival Experience", confermando la vocazione della kermesse a "fare rete" interfacciandosi con altri addetti ai lavori della scena concertistica. Uno scambio di esperienze teso ad aumentare l’offerta artistica ed eventistica del festival.



Sabato 7 settembre saliranno sul palco i Coma Cose, in tour con il bellissimo disco Hype Aura.

Sul palco del centro polifunzionale “O’Giò” saliranno anche i salernitani Costiera, reduci dalla pubblicazione del nuovo inedito "Fuoripista" a ridosso dell'estate.

Ivreatronic è un collettivo di cantanti pop, intellettuali, produttori musicali, dj’s, poety e amanti dei club party tutti originari di Ivrea, la città piemontese famosa per l’Olivetti ed il carnevale. Un collettivo che con i propri djset gira l’Italia per trasformare semplici serate in autentici club party.

Psicologi, invece, è uno degli ultimi progetti musicali di Bomba Dischi, l’etichetta che ha lanciato artisti del calibro di Calcutta. Il progetto nasce dall’unione tra i due rapper neodiciottenni Lil Kaneki e Drast, il primo romano, il secondo napoletano. Cresciuti dentro Soundcloud, raccontano luci ed ombre della generazione Z di cui fanno parte, fatta di famiglie sfasciate, amori adolescenziali, incertezza per un futuro che fatica ad intravedersi. Tra chitarre emo ed impegno politico il loro ep d’esordio 2001 è già culto e non solo per i loro coetanei.



Aperto anche il tesseramento per partecipare alle attività di Ecosuoni. Da oggi è possibile sottoscrivere il tesseramento 2019 online a questo link ---> www.ecosuoni.it/account

Ricordiamo che il tesseramento online permette di accedere direttamente ad Ecosuoni Festival ed a tutti gli eventi a seguire organizzati da Ecosuoni, che saranno sempre gratuiti. Non si rinnova automaticamente per l'anno successivo ed è pagabile anche attraverso carta prepagata (ad esempio Postepay e PayPal)