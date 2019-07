Eclissi di Luna il 16 luglio: dove vederla a Napoli

Prevista, per il 16 luglio un’Eclissi Parziale di Luna che sarà visibile anche dall’Italia (e da Napoli), un fenomeno astronomico molto suggestivo che vale sempre la pena di ammirare.

Tra i vari appuntamenti da non perdere per godere al meglio dello spettacolo dell'eclisse e vivere grandi emozioni, segnaliamo quello all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte con lo speciale "Aperitivo sotto le stelle", a partire dalle 19.30.

In programma per la magica serata, prima un fresco welcome drink, poi una conversazione scientifica dal titolo "Stregati dalla Luna" tenuta da Massimo Della Valle e Patrizia Caraveo, astronomi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Seguirà un Omaggio alla Luna e all'allunaggio avvenuto il 20 luglio 1969 e poi un aperitivo sulla splendida terrazza dell'Osservatorio, a cura di R&G catering.

Infine, le attese e meravigliose osservazioni astronomiche dell'eclisse e del cielo di Napoli, con la guida degli astronomi di Capodimonte e delll'Unione Astrofili Napoletani, concluderanno la serata, meteo permettendo.

L'ingresso al'evento è su prenotazione. Prevendita e regolamento al sito www.collettiamo.it/biglietto/abk2edl4

ticket di 10€ per gli adulti e 6€ per bambini e ragazzi fino a 12 anni.

Per ulteriori informazioni: info.aperitivosottolestelle@gmail.com