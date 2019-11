Eccellenze Campane, dessert in omaggio per il Festival della Gentilezza

Più Gentilezza nel menù. Eccellenze Campane, polo enogastronomico di prodotti campani di alta qualità, aderisce al 1° Festival della Gentilezza riservando ai suoi clienti un gesto di “buone maniere”.

Nella giornata di giovedì 14 novembre, in occasione della kermesse che va in scena fino al 17 novembre, nel locale napoletano di via Brin di Eccellenze Campane si potrà gustare la Gentilezza, una croccante sfogliatella ripiena di un soffice babà, farcita da una golosa crema di cioccolato e zucchero a velo. Il tutto, come sempre, preparato dalle sapienti mani dei pasticceri di Eccellenze Campane.

Il dolce diventa dunque un gesto cortese, un omaggio ai clienti di Eccellenze Campane per ogni coperto presente in uno scontrino di almeno 25 euro.

Il Festival della Gentilezza - con oltre 100 adesioni tra associazioni, attività commerciali, librerie, scuole, ristoranti, aziende agricole e alberghi - è parte integrante del progetto “ColtiviAmo Gentilezza”, nato da un’idea di Viviana Hutter, scrittrice e autrice de Il mio quaderno della gentilezza e del gioco il Labirinto della gentilezza; Margherita Rizzuto, project manager ed appassionata di creazione di reti e Antonio Puzzi, antropologo culturale e giornalista.

Il Festival fa da cornice alla Giornata Mondiale della Gentilezza che si celebra oggi 13 novembre in tutto il mondo. Il calendario completo degli eventi sono presenti sul sito www.coltiviamogentilezza.it e sulla pagina Facebook “ColtiviAmo Gentilezza”.