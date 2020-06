Le Ebbanesis in concerto a Villa Pignatelli per la rassegna 'Doppio Sogno'

Saranno le Ebbanesis, il duo al femminile, formato da Viviana Cangiano e Serena Pisa, fenomeno del web apprezzato nei teatri italiani e stranieri, ad aprire l'edizione 2020 di “Doppio Sogno”, la rassegna estiva di cinema, musica e teatro in programma dal 25 giugno al 6 luglio (escluse le domeniche) nei giardini di Villa Pignatelli alla Riviera di Chiaia.

L'appuntamento con le due amatissime artiste è per giovedì 25 giugno alle ore 21.

Due voci e una chitarra per rivivere la grande musica napoletana con rivisitazioni da Libero Bovio a Pino Daniele, traduzioni in dialetto partenopeo di brani cult internazionali, da Freddie Mercury a Michael Jackson, e di tante altre canzoni popolari italiane.

Per tutti gli eventi in programma per la rassegna saranno applicate le misure nazionali di sicurezza e prevenzione rischio contagio da COVID-19, pertanto è consigliato l’acquisto online sui portali: www.azzurroservice.net

Informazioni e contatti

Galleria Toledo Teatro Stabile d'Innovazione

via Concezione a Montecalvario 34 – 80134 Napoli

[+39] 081425037 / [+39] 081425824

segreteria.galleriatoledo@gmail.com

www.galleriatoledo.info

facebook.com/galleriatoledo

Museo Pignatelli

Riviera di Chiaia, 200 - 80121 Napoli

drm-cam.pignatelli@beniculturali.it

facebook.com/villapignatellicasadellafotografia