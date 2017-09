È tempo di grande cinema al Centro Commerciale La Cartiera

Dal 10 settembre il via alla nona edizione dell’Italian Movie Award Film Festival con prime visioni e grandi ospiti

Si respira aria di grande cinema al Centro Commerciale La Cartiera.

Dopo aver dedicato l’intero mese di agosto alla proiezione dei migliori film italiani e internazionali degli ultimi anni, il Centro ospiterà nel suo meraviglioso parco la 9° edizione dell’ Italian Movie Award Film Festival, la kermesse cinematografica internazionale che, dopo i due eventi internazionali nelle città di New York e Mosca, si concluderà in Italia nella città di Pompei dal 10 al 17 settembre 2017.

Proiezioni di film, doc e corti, rassegne, mostre e il terzo Italian Movie Master, percorso formativo gratuito per 100 studenti che sognano il grande cinema: questo e molto altro sarà l’Italian Movie Award Film Festival che vedrà inoltre protagonisti alcune tra le più amate e apprezzate star del nostro cinema. Presso la Movie Arena saranno presenti Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Pif, Casa Surace, Marco Bocci e il cast del film “Gomorroide”. Condotto da Luca Abete insieme al Presidente e Direttore Artistico Carlo Fumo, il festival vanta dalla sua nascita oltre 140.000 presenze certificate in 60 giorni totali di eventi in 20 location in Italia e all’estero. Ad oggi si sono iscritte oltre 4.000 opere di cui oltre 250 selezionate e proiettate nelle rispettive categorie. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema ma anche per tutti coloro che vogliono partecipare ad un evento unico in una città affascinante e storica come quella di Pompei.

Scopri il programma completo del Festival e gli appuntamenti con i grandi ospiti consultando il sito www.cclacartiera.it e la pagina Facebook