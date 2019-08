"E...state con Sara": visite guidate a Napoli e dintorni

Visite guidate a Napoli e dintorni con una guida laureata e abilitata e molto ironica.

Delle passeggiate per scoprire la città e due dei siti archeologici più famosi al mondo.

Ecco le date:

13 agosto Pompei

14 agosto Napoli Centro Storico

15 agosto Ercolano (ingresso gratuito)

17 agosto Cimitero delle Fontanelle e Sanità

20 agosto Pompei

22 Agosto Napoli Centro Storico



I tour cominciano alle 15.00.

Il costo è 15€ per gli adulti e 10€ per i bambini (ingressi esclusi). 5€di sconto per chi si iscrive alla newsletter.

Per info e prenotazioni 3498831295 o sara.morosofi@gmail.com