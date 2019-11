Al Duel Club arriva MYSS KETA con "Paprika"

Se anche non esistesse il global warming, ci penserebbe comunque M¥SS KETA a rendere questo autunno caldo, caldissimo. E' partito l’8 novembre dal TPO di Bologna (sold out) l’ultima tornata di date autunnali del PAPRIKA XXX TOUR, sei appuntamenti imperdibili in alcune delle principali città italiane. Appuntamento il 16 novembre al Duel Club, opening 291 OUTER SPACE&BOP.

Le prossime date: il 21 al Tenax di Firenze, il 27 novembre all’Alcatraz di Milano, già tutto esaurito.



Un nuovo tour curato da DNA Concerti, in cui ogni data vedrà sul palco insieme a M¥SS, e alle inseparabili RAGAZZE DI PORTA VENEZIA, un ospite speciale diverso, segretissimo, che il pubblico scoprirà la sera stessa dell’evento.Ma non solo: ad aprire i pirotecnici live della Regina della Notte ci penseranno una serie di artisti fra i più ricercati della scena indie italiana e non solo. L’opening act della data bolognese è affidato a Gomma, a Venezia aprirà Sequoyah Tiger, a Bari Lucia Manca, a Napoli 291 Outer Space&Bop, a Firenze Clap! Clap!, mentre ad aprire le danze della data finale a Milano ci penserà Shygirl, moniker della cantante e producer londinese Blane Muise.



Reduce dallo straordinario successo dell’ultimo tour europeo lo scorso ottobre con ben 5 sold out su 6 appuntamenti - tra cui il ritorno nel tempio mondiale della techno, il Berghain di Berlino - M¥SS KETA chiude così in grande stile questo 2019 aperto dal suo ultimo album PAPRIKA: un anno che l’ha consacrata definitivamente icona pop internazionale, protagonista della copertina del Venerdì di Repubblica di fine luglio, omaggiata niente di meno che dalla Treccani, invitata dal Parlamento Europeo a partecipare alla campagna di sensibilizzazione al voto per le ultime elezioni europee e celebrata anche da alcuni dei migliori programmi televisivi come Propaganda Live su La 7.Esattamente a 4 anni di distanza dalla prima versione, ormai cult, il 19 ottobre è uscito il suo ultimo video LE RAGAZZE DI PORTA VENEZIA – THE MANIFESTO feat. Elodie, La Pina, Priestess, Roshelle, Joan Thiele (https://www.youtube.com/watch?v=kKZM9mQUkpI), una coloratissima e surreale sfilata per le vie di Milano al grido di “SIAMO LE RAGAZZE”, un inno universale di sorellanza, girl power, queer culture. Ed è proprio nelle vesti di portavoce di sacerdotessa della libertà d’espressione e dell’accettazione di sé stessi che Daria Bignardi l’ha voluta ospite in una delle ultime puntate del suo nuovo programma L’Assedio. Nel frattempo, il colosso streaming Netflix l’ha voluta come ironico e onirico testimonial per il lancio in Italia della seconda attesissima stagione della serie di culto The End of The F***ing World: un surreale cortometraggio in cui M¥SS tenta di reclutare la giovane Alyssa come nuova RAGAZZA DI PORTA VENEZIA https://www.youtube.com/watch?v=gxsRugbcA_A