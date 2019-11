Al via la stagione invernale del Duel Club

Riflettori accesi sulla nuova stagione invernale del Duel Club di Agnano, due weekend ricchi di sorprese.

Venerdì 15 novembre alle ore 21 con lo Psicologi club tour 2019, un live tutto da vivere rappresentato dal rapper romano Lil Kaneki e dal napoletano Drast, cresciuti nella generazione Z racconteranno luci ed ombre della ormai passata adolescenza fatta di famiglie sfasciate, amori adolescenziali e le incertezze per il futuro.

Seguirà intono alle 23.30 il nuovo format Zapping TV proposto da Federico De Stasio, Giovanni Conturso, Alessio Aurino, Francesco Moriello, Vincenzo Paccone e Carlo Martino.

Un vero e proprio programma televisivo, che coinvolgerà i clienti prima, durante e dopo lo spettacolo attraverso domande e interviste poste da un presentatore/inviato con led-wall come la live cam, il karaoke, domande e sondaggi.

Presentando a inizio settimana la serata, partirà il gioco sui social che comporterà votazioni e commenti sul video – riassunto della serata precedente. L’online e l’offline convergono in un’unica esperienza tramite le pagine social di Ztv e il led-wall che guida il pubblico. Il programma di questo venerdì sarà sull’onda del varietà estivo degli anni ‘90 “Beato tra le donne”.

Sabato 16 novembre, alle ore 21.30 arriva la regina delle notti milanesi, in tour da quest’estate per tutta la penisola con il Paprika XXX Tour, che si concluderà con alcune date autunnali, fra cui quella di questo weekend al Duel Club. M¥SS KETA, vi aspetta con tanti ospiti per una serata da non dimenticare.

Nella stessa sera, moda, food, prodotti, musica è Night Market 80, il supermercato notturno più famoso d’Italia ha inaugurato la terza stagione al Duel. Helmut Lang sarà il brand di punta della serata. Un cocktail party alle ore 19 presso lo store Deliberti in Via dei Mille precederà la serata al Duel.

La location ricca di novità, che hanno trasformato e si sono integrate perfettamente con la struttura: nuovi allestimenti, comunicazione accattivante, un nuovo dj set e tanta interattività, ogni serata sarà ricca di sorprese provenienti dalle collaborazioni con i numerosi brand. Vaporwave è la parola chiave che ha dato vita a tutto ciò, una corrente sonora e visiva sviluppatasi sul web, ispirata agli anni ‘80. Ogni figura che fa parte del progetto, comunicherà gli eventi sui social.

Alessio Aurino, Luigi Frajese, Francesco Moriello, Hugo Rotondo, Federico De Stasio e Giovanni Conturso, hanno maturato l’idèa di creare un vero e proprio villaggio interattivo con cartelloni e adesivi per photoset, che si alternerà nelle varie aree, fra cui una esterna da sfruttare al meglio in base alla serata e agli sponsor.

Durante la serata ci si potrà sfidare a colpi di videogames nell’area Arcade, che propone un ritorno ai più famosi degli anni ‘80; l’area Gelateria è ispirata a Netflix e Stranger Things, l’area Icon acclama i successi musicali e cinematografici degli anni ‘80.

Infine, nell’area consolle un duo tutto al femminile le Guida Twins e il dj resident Andrea Saggiomo, guidati dal direttore artistico del produttore musicale Dat Boi Dee.

The kruder & Dorfmeister dj set 25 anniversary, concluderanno questa settimana, infatti domenica 17 novembre, aperti dalle ore 18, aspetteranno con un gustoso aperitivo l’inizio dell’evento alle ore 21. Peter Kruder e Richard Dorfmeister sono due Dj austriaci che hanno raggiunto il successo a livello internazionale negli ultimi anni, vantando numerose collaborazioni con artisti di fama mondiale come i Depeche Mode e Lamb. Warmup&closing

Cipoletta e Aldoina

La settimana prossima si inizia con il rapper e cantautore italiano CoCo, in un doppio appuntamento di giovedì 21 novembre e venerdì 22, dalle ore 21.30 già in SOLD OUT.

Ritorna Zapping Tv in seconda serata con “C’è posta per te”, basato su una messaggistica live.

Come ogni sabato 23 novembre ritorna Night Market 80, con la serata brandizzata Pop’s Planet in onore delle Funko Pop, le famose figurine con la testa enorme un corpo piccolo, grandi occhi neri e uno sguardo semplificato. Ciò che le rende ancora più uniche sono i dettagli: un accessorio, un’acconciatura o un abito caratteristico.