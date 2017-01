Drink&Write: Viaggio nell’America di Bruce Springsteen con Valerio Bruner

Nell'ambito del laboratorio di scrittura creativa Drink&Write, domenica 15 gennaio 2017, alle ore 19.00, presso lo Slash Art/Music (Via V. Bellini 45, Napoli) si terrà la presentazione del romanzo “None But The Brave, un viaggio immaginario nell’America di Bruce Springsteen”, di Valerio V. Bruner, edito dalla GM Press.

L'evento si inserisce nell’offerta culturale proposta dal Laboratorio di scrittura creativa a cura di Arianna Esposito, che si tiene ogni domenica alle 19.00 allo Slash. Uno spazio in cui la parola scritta prende forma ein cui gli autori possono raccontarsi e raccontare di nuove ed avvincenti storie. Questo è tanto altro avviene nel corso degli incontri dedicati alla più antica forma di espressione: la scrittura.

Un amore quello per la scrittura che, nel caso dell’autore Valerio Bruner, si sposa con la passione per il mondo della musica, un’unione tra parole e note che ha dato vita ai 22 racconti contenuti nel romanzo del giovane autore partenopeo che, nel corso della presentazione, saranno letti da Chiara Vitiello. Fonte primaria di ispirazione della raccolta di racconti è la musica di Bruce Springsteen, le cui canzoni diventano l’anello di congiunzione delle vite degli eroi da marciapiede esclusi dal grande sogno americano, vite dissipate ai margini della società. Vite così disparate eppure così simili.

E ad accompagnare la lettura dei brani, anche un sottofondo musicale. I 22 racconti hanno, infatti, una particolarità: sono SpotifyConnected. Se si dispone di un lettore QR Code sul proprio smartphone, connettendosi a Spotify sarà possibile ascoltare un brano di Bruce Springsteen all’inizio di ogni racconto.

Biografia dell'Autore:

Valerio V. Bruner è laureato in lingua inglese presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. Giornalista e autore di testi teatrali, pubblica nel 2013 “La Ballata del Drago e del Leone” (OXP ed.). Fa parte della compagnia teatrale Te.Co. – Teatro di Contrabbando di Napoli con cui porta in scena Nonsense a nord del Tamigi, vincitore della rassegna Stazioni d’emergenza Atto VII e finalista di DECIBEL – Scenari sonori 2016.