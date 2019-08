"Dracula": Luigi Lo Cascio e Sergio Rubini in scena al Bellini

Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi riscrivono per il teatro Dracula di Bram Stoker, il romanzo gotico per eccellenza, rimarcandone i risvolti psicologici: la storia del giovane procuratore londinese incaricato di recarsi in Transilvania per curare l’acquisto di un appartamento per conto del nobile Conte Dracula, diventa un viaggio interiore nell’oscurità del malessere. Affiancato in scena da Luigi Lo Cascio, come nel precedente Delitto/Castigo, Rubini crea uno spettacolo che non si limita a trascinare lo spettatore in una vicenda, ma che riesce ad avvolgerlo completamente nella sua atmosfera facendolo agire in un’unica, potente, suggestione.

L'appuntamento è dal 17 al 26 gennaio al Teatro Bellini di Napoli

DETTAGLI

DRACULA

da Bram Stoker

adattamento di Carla Cavalluzzi e Sergio Rubini

con Luigi Lo Cascio, Sergio Rubini

e con Lorenzo Lavia, Roberto Salemi, Geno Diana e un’attrice da definire

regia Sergio Rubini

produzione Nuovo Teatro diretto da Marco Balsamo