Dracula Il Cantastorie: Halloween napoletano per bambini

L'Associazione Culturale NonsoloArt propone per Domenica 29 Ottobre, un evento totalmente dedicato ai più piccoli in occasione della festa di Halloween nella meravigliosa cornice del Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova.



I piccoli partecipanti avranno modo di divertirsi imparando grazie a due personaggi d'eccezione. Infatti si incontreranno Pulcinella e Dracula per spiegare agli spettatori le loro storie e le loro vicissutini e per raccontare storie da piccoli brividi.

Inoltre i partecipanti avranno modo di divertirsi con simpatici giochi e piccole sessioni laboratoriali per trascorrere una mattinata insieme tra diverimento, stelle filanti, maschere e tanto altro ancora.



L'evento è consigliato a bimbi dai 5 ai 10 anni.



La quota organizzativa è di 10 euro a bambino ( incluso il Ticket di ingresso al complesso di Santa Maria la Nova) l'ingresso per i genitori è gratuito.



La prenotazione è obbligatoria al 3936856305 (anche tramite whastapp) o a info@nonsoloart.it