Arrivano i pirati alla libreria Mondadori di piazza Vanvitelli

Giovedì 28 marzo alle 18 presso la Libreria Mooks/Mondadori di Piazza Vanvitelli sarà presentato "Dove aspetta la tempesta. Un pirata sulla rotta di Calico Jack"

di Carla Marcone



Dall’autrice del noto romanzo storico Teresa Filangieri. Una duchessa contro un mondo di uomini ci spostiamo a bordo dei più noti e storici pirati del Settecento.

Dialogherà con l’autrice l’avvocato Mariolina Costagliola. Ingresso libero.



Il libro

Plymouth, alle soglie del Settecento. Dalle alte scogliere, Hey e Hasim contemplano la baia. Sognano una vita per mare, al quale sentono di appartenere, ma vivono di espedienti, e gli espedienti, si sa, portano ai pericoli.

Quando nel porto ormeggia la maestosa Adventure Galley, il loro sogno sembra essere più concreto. Il destino, però, è beffardo e imprevedibile e su quella nave, comandata dallo scozzese William Kidd, uno dei corsari più temuti, salirà solo Hey.

Tra bucanieri in cerca di tesori misteriosi, corsari avidi di bottini e filibustieri bellici, Hey vive numerose avventure.

Ma non c’è mare abbastanza vasto per nascondere qualcosa di irrisolto: il ritorno a casa gli mostrerà un mondo diverso, e ancora una volta il suo destino e quello di Hasim incroceranno la rotta di altri pirati e di altri vascelli, come quello di Calico Jack, e questa volta tutto cambierà per sempre fino a sciogliere un nodo troppo a lungo trattenuto. Con una prosa magnetica, Carla Marcone torna al romanzo di ambientazione storica. Preparatevi a levare l’ancora e a salpare.