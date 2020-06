Galleria Toledo riparte con “Doppio Sogno”: cinema, musica e teatro a Villa Pignatelli

Galleria Toledo riprende le attività e riparte con la ventesima edizione di “Doppio Sogno”, la rassegna estiva di cinema, musica e teatro in programma dal 25 giugno al 6 luglio (escluse le domeniche) nei giardini di Villa Pignatelli alla Riviera di Chiaia.

L’edizione 2020, dieci serate con film d’autore, concerti, incontri e azioni performative, è organizzata dal Teatro Stabile d’Innovazione Galleria Toledo con la direzione artistica di Laura Angiulli, curata da Rosario Squillace, Lavinia D’Elia e Lorenza Pensato, e realizzata in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania, diretta da Marta Ragozzino, con Villa Pignatelli, diretta da Fernanda Capobianco. Titolo di quest’anno è “Doppio Sogno – Remote Control, oltre la delimitazione” sui temi del confinamento, della costrizione coatta e della sofferenza del cambiamento.

Annunciati gli eventi musicali con l’apertura della rassegna giovedì 25 giugno alle ore 21 affidata al live delle Ebbanesis (Posto unico 20 euro), il duo al femminile, formato da Viviana Cangiano e Serena Pisa, fenomeno del web apprezzato nei teatri italiani e stranieri. Due voci e una chitarra per rivivere la grande musica napoletana con rivisitazioni da Libero Bovio a Pino Daniele, traduzioni in dialetto partenopeo di brani cult internazionali, da Freddie Mercury a Michael Jackson, e di tante altre canzoni popolari italiane.

Giovedì 2 luglio alle ore 21 è la volta di “Paese mio bello - L’Italia che cantava e canta” (Posto Unico 15 euro), il concerto a quattro voci per cantare Napoli e l’Italia con Lello Giulivo, Giovanni Lamagna, Anna Spagnuolo e Patrizia Spinosi, accompagnati dalle chitarre di Michele Boné e Paolo Propoli, ispirato da una raccolta di canzoni popolari registrate da immigrati italiani negli Stati Uniti d’America tra il 1911 e il 1939. Nel repertorio il '700 napoletano e le canzoni degli anni '40/'50, la musica leggera, la tradizione popolare e composizioni originali.

Gran finale con il concerto Movie Music - Ernico Pieranunzi, piano solo, in anteprima nazionale lunedì 6 luglio (Posto Unico 20 euro). Il maestro Pieranunzi, tra i più grandi pianisti e compositori italiani, interpreterà musiche di famosi film scritte da compositori come Michel Legrand, Johnny Mandel, Charlie Chaplin oltre a quelle firmate da Armando Trovajoli, Nino Rota ed Ennio Morricone.

Il programma completo sarà diffuso nei prossimi giorni.

Per tutti gli eventi in programma saranno applicate le misure nazionali di sicurezza e prevenzione rischio contagio da COVID-19, pertanto è consigliato l’acquisto online sui portali: www.azzurroservice.net già disponibile per i concerti delle Ebbanesis e Paese mio bello e www.go2.it, prossimamente, per Enrico Pieranunzi.

Info e acquisto biglietti

Concerto Ebbanesis – Posto unico 20 euro - www.azzurroservice.net

Concerto “Paese mio bello” – Posto unico 15 euro - www.azzurroservice.net

Concerto Enrico Pieranunzi plays MovieMusic – Posto unico 20 euro - www.go2.it

Informazioni e contatti

Galleria Toledo Teatro Stabile d'Innovazione

via Concezione a Montecalvario 34 – 80134 Napoli

[+39] 081425037 / [+39] 081425824

segreteria.galleriatoledo@gmail.com

www.galleriatoledo.info

facebook.com/galleriatoledo

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Museo Pignatelli

Riviera di Chiaia, 200 - 80121 Napoli

drm-cam.pignatelli@beniculturali.it

facebook.com/villapignatellicasadellafotografia