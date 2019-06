Doppio Sogno 2019: rassegna di cinema, musica e teatro a Villa Pignatelli

Doppio Sogno - On Love and Memory nell’edizione 2019, parte dalla volontà di celebrare la memoria dell’attore e amico Antonio Pennarella, recentemente scomparso, per focalizzare il proprio sguardo sulle pieghe oscure di una tramatura politica che non dà conforto.

La rassegna, organizzata dal Teatro Galleria Toledo nella cornice dei giardini di Villa Pignatelli, raccoglie pertanto alcuni titoli di lungometraggi aspri e di forte impatto, scelti tra film d’autore ormai consacrati a pietre miliari del cinema di tutti i tempi.

Ai film sono abbinati interventi tematici, introdotti da personalità di spicco del panorama culturale italiano.

La rassegna viene aperta dal concerto di Daniele Sepe- sul palco assieme a Emilia Zamuner, Tommy De Paola, Davide Costagliola e Paolo Forlini- annoverando al suo interno anche una serata teatrale affidata alla lettura dantesca di Chiara Guidi, accompagnata dalle note del violoncello di Francesco Guerri, membri della storica compagnia SOCIETAS, fondamentale nel panorama sperimentale italiano.

Programma:

lunedì 15 luglio ore 21.00

CANZONIERE ILLUSTRATO

Daniele Sepe in concerto

con Emilia Zamuner Tommy De Paola

Davide Costagliola Paolo Forlini



martedì 16 luglio ore 20.30

in memoria di Antonio Pennarella....

introduce Saverio Costanzo

prime due puntate della serie L’AMICA GENIALE Saverio Costanzo [Italia, 2018, 120’]



mercoledì 17 luglio ore 20.30

in collaborazione con Fondazione Premio Napoli

Introducono Domenico Ciruzzi Roberto Davascio

presentazione del libro Se tu potessi vedermi ora di Carolina Orlandi [Mondadori, 2018]

film ROMANZO DI UNA STRAGE Marco Tullio Giordana [Italia,2012, 129’]



giovedì 18 luglio ore 20.30

introduce Alberto Castellano

film UNDERGROUND Emir Kusturica [Bulgaria, Ungheria, Francia,

Repubblica Ceca, Germania, Jugoslavia 1995, 170’]



venerdì 19 luglio ore 20.30

aperitivo di benvenuto offerto da

Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura DOCG

Introduce Pietro Mereu

film IL CLAN DEI RICCIAI Pietro Mereu [Italia, 2016, 67’]



lunedì 22 luglio ore 20.30

Introduce Gianni Maffei

film TODO MODO Elio Petri [Italia, 1976,125’’]



martedì 23 luglio ore 20.30

introduce Matteo Palumbo

film SALÓ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA Pier Paolo Pasolini [Italia, 1975, 117’]



mercoledì 24 luglio ore 20.30

spettacolo INFERNO

esercizi per voce e violoncello sulla Divina Commedia

di Chiara Guidi, produzione SOCIETAS





giovedì 25 luglio ore 20.30

introducono Valeria Sperti Laura Angiulli

film TATUAGGI Enrico Fiore Laura Angiulli [Italia, 1997, 90’]



venerdì 26 luglio ore 20.30

in collaborazione con Associazione Astrea

introduce Vincenzo Piscitelli

film LO STATO CONTRO FRITZ BAUER

Lars Kraume [Germania, 2015, 105’]