MERCOLEDI' 7 MARZO ORE 21,00 - DONNE E DANZE DAL MONDO 2018 alla Taverna Spettacolo Vic' Street



Un evento tutto al femminile dedicato alle donne... mamme, scrittrici, amanti, sorelle, danzatrici, insegnati, amanti

donne che vivono la in mezzo a noi artiste amiche solidali e forti tutto un mondo di donne che attraverso uno spettacolo si presentano e raccontano la loro storia. Donne non donne donne ribelli donne tristi tante donne tanti mondi che travolgeranno la vostra vita .... uno spettacolo per ascoltare ed ascoltarsi ....

a seguire si Balla sui Tavoli stile Vic' Street



costo menu più spettacolo euro 12,00 (per tutte le donne)

Menu':

cocktail di benvenuto

antipasto:

mozzarella e prosciutto

primo piatto :

rigatoni al pomodorino di stagione

calice di vino

dolce delizie al limone



solo su prenotazione allo 081662423

via Giuseppe Martucci 44 Napoli

telefono 081662423

cell.:3356215'087

cell.:3387981020

sito.:www.vicstreet.it