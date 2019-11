In un sontuoso salotto di fine '600 nel cuore del centro storico di Napoli, andrà in scena: Donne che in...cantano! Protagoniste le donne che hanno fatto la storia della musica internazionale. Un mix perfetto di teatro e musica, in cui la voce di un attore ti racconterà la storia tanto dolce quanto amara di dive internazionali.



Non un concerto qualunque, ma un concerto teatrale. Perché si sa la musica non conosce confini, né limiti temporali, se ad interpretarla sono icone come Maria Callas, Etta James o Liza Minelli. Voleremo dagli anni ’30 agli anni ‘60 con le voci della Divina Maria Callas e della francese Edith Piaf. Ci imbatteremo nella voce nera e graffiante di Aretha Franklin, icona della musica Gospel statunitense e di Etta James, fino ad arrivare all’icona della bellezza per eccellenza: Marylin Monroe. Faremo un tuffo negli anni ’60 con l’inconfondibile voce di Mina e la cantante statunitense Liza Minelli. Infine arriveremo agli anni ‘80/’90 deliziandoci con una fantastica interpretazione di Whitney Houston e la portoghese Amalia Rodriguez.

DETTAGLI

29 novembre ore 21 - Salotto Barbaja, Via Toledo 55 Napoli

Aperitivo a buffet e concerto teatrale

3317002461 (anche via whatsapp) email: info@happyning-italia.it

Evento a cura di: Happyning experience



Voce Federica Cardone

Attore Carlo Liccardo

Pianoforte M° Andrea De Vivo



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



Happyning si occupa di organizzazione di eventi non convenzionali nel modenese e nel napoletano. Happyning è l'esperienza che hai sempre voluto fare e che finalmente si avvera! Nasce dall'idea di due donne Rosita Pisacane e Giuseppina Di Napoli.

Scopri di più su: www.happyning-italia.it

