Donne che in...cantano: concerto teatrale

Nel cuore del centro storico di Napoli, precisamente nel Quartiere Montecalvario, sorge il Complesso di San Nicola da Tolentino dei Padri Missionari Vincenziani.

Oggi la stessa struttura è stata trasformata in Casa Tolentino. Casa Tolentino è circondata da giardini meravigliosi suddivisi in tre terrazzamenti che svelano un panorama di Napoli che toglie il fiato.



Quale migliore location per lo spettacolo: “le Donne che in...cantano”?

Un concerto teatrale, dove i segreti della vita di donne che hanno segnato la storia della musica internazionale, verranno svelati attraverso la poesia della musica e l’incanto della voce di un attore.

Non un concerto qualunque, ma uno spettacolo completo che sarà intervallato da momenti recitati e cantanti, per scoprire insieme i segreti di donne, tanto forti quanto fragili allo stesso tempo.

Faremo un viaggio a partire dagli anni ’30 ai giorni nostri, un viaggio fatto di musica, storie ed emozioni, emozioni che a distanza di anni, queste dive riescono ancora a trasmettere.



Perché si sa la musica non conosce confini, né limiti temporali, se ad interpretarla sono delle icone come Maria Callas, Etta James o Liza Minelli. Voleremo dagli anni ’30 agli anni ‘60 con le voci della Divina Maria Callas e della francese Edith Piaf.

Ci imbatteremo nella voce nera e graffiante di Aretha Franklin, icona della musica Gospel statunitense e di Etta James, fino ad arrivare all’icona della bellezza per eccellenza: Marylin Monroe. Faremo un tuffo negli anni ’60 con l’inconfondibile voce di Mina e la cantante statunitense Liza Minelli. Infine arriveremo agli anni ‘80/’90 deliziandoci con una fantastica interpretazione di Whitney Houston e la portoghese Amalia Rodriguez.



Aperitivo completo accompagnato da vino e soft drinks

Evento a cura di: Happyning e Casa Tolentino



Voce Federica Cardone

Pianoforte M° Andrea De Vivo

Attore Carlo Liccardo



Info&prenotazioni:

3317002461 (anche via whattsap)

info@happyning-italia.it

Prenotazione obbligatoria

Gallery