Donne a Neapolis: visita alla scoperta dell’immagine femminile nella città greco-romana

Per celebrare la festa dedicata alle donne CoopCulture propone un percorso attraverso la Sezione di Napoli Antica al Museo archeologico nazionale, per ricercare l’immagine femminile nella città greco-romana, dalla rappresentazione femminile a partire dal mito della Sirena Parthenope ai culti femminili da Demetra a Iside

La vita quotidiana delle donne e il loro ruolo nella città greca e in quella romana. Le donne e lo sport, la cura quotidiana, l’abitazione, la famiglia.

Le donne e la poesia a Neapolis.

Un viaggio in una delle città più “femminili” del mondo antico.



Gruppi: 30 max; per tutti

Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti disponibili

Prenotazione consigliata

al numero 848800288

da cell 0639967050