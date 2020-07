Solo per un po': online il nuovo singolo di DONIX

SOLO PER UN PO’ è la sintesi delle matrici musicali di DONIX.

Soul, urban, r’n’b, electro, pop e hip hop. La musicista e cantautrice napoletana – che nel 2019, dopo un tour fianco a fianco con Zulù della 99Posse, aveva sedotto l’audience pubblicando tre differenti singoli: 2.13, Flamenco, In cerca di – giovedì 23 luglio ritorna a far ballare online. Solo su SPOTIFY.

È un’estate strampalata, questa del 2020. Un’estate poco prevedibile. Un’estate jungla, verrebbe da dire. Quale migliore maniera per non sprecare le emozioni, i sorrisi, la grinta, e continuare a credere che la musica sia il migliore scudo-salvagente?

Una nuova canzone. Un inno al femminile. Purissimo desiderio pronto a sbriciolare gli argini esclusivamente dalle piattaforme streaming, anticipando l’album programmato per fine settembre. La riccia interprete del Vesuvio ora scuote i capelli con un ritornello esplicito e inequivocabile. Poco spazio per l’inibizione. Qui regna la volontà di libertà.

Donatella Scarpato, alias DONIX, è un’artista consapevole del linguaggio, del ritmo e del groove. Lo racconta qui: “Il brano, nato prima dell’emergenza Covid, può descrivere lo stato d’animo e il desiderio che ha pervaso noi tutti durante la reclusione forzata: voglia di libertà. Evadere, anche solo per pochi attimi, da una situazione di costrizione, da una realtà routinaria che impedisce la naturale propensione dell’essere umano alla socialità e all’esperienza. La canzone è nata in studio insieme al mio producer Oluwong, testo e musica si sono innestati l’uno sull’altro. Il ritmo è incalzante. Pronti via!”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Già frontwoman del combo La Pankina Krew, DONIX è oramai su un rettilineo che a breve la condurrà verso il dancefloor solista. E che adesso emerge possente con una canzone che ha le doti del tormentone e che, però, è una scintillante canzone d’autrice. “Nella prima strofa – dichiara la musicista originaria del quartiere periferico di Ponticelli, che ama Enzo Avitabile, Mia Martini, Erykah Badu e Lucio Battisti – parlo di una persona che vive una condizione che non l’appaga totalmente, ha bisogno di fare chiarezza nei propri sentimenti e ha la voglia di conoscere realtà altre dalla sua. Nel ritornello riassumo l’intenzione ‘libera solo per un po’, libera forse tornerò’. Libera di andare ma anche di ritornare. La seconda strofa: ‘Boom come pazzia’. L’onomatopea lascia esplodere uno stato interiore. Non aggiungo di più. Ballatela. È per la vostra estate”.