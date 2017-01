"Dona e ti sarà donato": evento di beneficenza a Piazza del Carmine

Tutto pronto per Dona e ti sarà donato, la tradizionale kermesse musicale di beneficenza, giunta alla sua sedicesima edizione, organizzata dalla Bonavolta Agency e dall’Associazione degli Angeli che si svolgerà il 6 e il 7 gennaio a Piazza del Carmine.

La conferenza stampa di presentazione dell’evento, che sarà presentato da Il Conte Max, si terrà mercoledì 4 gennaio 2017, alle ore 12,00, nella sede dell’Associazione degli Angeli, via Antonietta De Pace, 32, Napoli. Sarà anche l’occasione per annunciare ufficialmente il ritorno in edicola di Sciuè, la rivista neomelodica che ha segnato un’epoca.

Alla manifestazione benefica del 6 gennaio hanno confermato la loro partecipazione i seguenti artisti: Alessio, Emiliana Cantone, Ivan Granatino, Anthony, Cinzia Oscar, Lino Tozzi, Luciano Caldore, Daniele Bianco, Nando Mariano, Rico Femiano, Giusy Attanasio, Alberto Selly, i Mr. Hyde, Enzo Ilardi, Teresa Rocco, Brunella Gori, Marco Ponti, Erry Mariano, Stefania Lay, Saphirya Loren, Tony Marciano. In più sono previsti degli ospiti a sorpresa che saranno annunciati nel corso della conferenza stampa.

Il giorno 7, invece, Natale Galletta festeggerà in piazza i suoi primi 30 anni di carriera con un concerto assolutamente da non perdere, special guest Giovanni Galletta.