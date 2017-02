Don Quijote: torna la Danza al Piccolo Bellini

Dal 3 al 5 marzo 2017, al Piccolo Bellini:

Don Quijote

testi Loris Petrillo

con Nicola Simone Cisternino, Yoris Petrillo, Adrien Ursulet/Sara Sguotti

coreografia e regia Loris Petrillo

«Non muoia, signor padrone, non muoia. Accetti il mio consiglio, e viva molti anni, perché la maggior pazzia che possa fare un uomo in questa vita è quella di lasciarsi morir così senza un motivo, senza che nessuno lo ammazzi, sfinito dai dispiaceri e dall'avvilimento...». Queste le parole che Sancho Panza rivolge a un Don Quijote in fin di vita. Loris Petrillo si ispira a questo personaggio letterario per affrontare il suo nuovo lavoro coreografico: un inno alla resistenza, al coraggio, un invito a rimettersi in piedi per combattere la delusione che si subisce di fronte alla realtà. Prova a dimostrare che l'uomo, costretto dalle vicende della vita a ripetuti compromessi a sconfitte tristezze, può, con un pizzico di idealismo superare le apparenze e scoprire la vera essenza della vita.

Prezzi: Intero 15€ - ridotto (under 29, over 65, titolari di abbonamento del Teatro Bellini, cral, convenzioni) 10€

Orari: venerdì e sabato 21.15 - domenica 18.30