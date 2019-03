Le Domeniche d'Autore: Isolario Ellenico di Fulvio Magurno

Domenica 24 marzo alle 11:30, Fulvio Magurno sarà ospite di Magazzini Fotografici per la presentazione del suo ultimo libro Isolario Ellenico, nell'ambito della rassegna di presentazioni di libri fotografici Le Domeniche d'Autore.



Il libro racconta il lungo itinerario percorso dall’autore per isole e mari dal 1989 al 1999, e sperimenta punti di vista soggettivi e inconsueti.

Passando da Itaca a Zante, da Lesbo e Santorini, come un novello Ulisse, Fulvio Magurno ne immortala gli armoniosi giochi di luce creati dal sole, mostra la spontaneità dei piccoli gesti quotidiani dei loro abitanti, fa assaporare il senso di serenità che solo un paesaggio marino sa regalare.

Nel farci vivere le incantevoli isole della Grecia, pagina dopo pagina l’autore è capace di farci avvertire la brezza, la sensazione della salsedine sulla pelle e il riflesso del sole sulle onde del mare.



Fulvio Magurno è nato a Ravanusa (Agrigento) nel 1958. Ha studiato e si è formato a Napoli. Vive a Genova. Per circa venti anni, ha lavorato per le maggiori testate giornalistiche italiane e straniere. Per il suo lavoro, ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui; il Yan Geffroy International Documentary Prize nel 1991, e il premio European Kodak Panorama ad Arles nel 1992.

Da più di dieci anni si dedica alla fotografia creativa.

Ha pubblicato libri fotografici, tra cui: Viaggio in Marocco, testi Guy Mandery e Attilio Colombo (1994); Paesaggi Meridionali, testo Roberta Valtorta (1994); Lisboa-Lisboa, testo Antonio Tabucchi (1995); Le città di Montale, testo Nico Orengo (1996); Passaggi, testo Roberta Valtorta, un racconto di Maurizio Maggiani, una poesia di Enrico Testa, ed un’opera di Philiph Corner (1996); Librarium, con un racconto di Maurizio Maggiani (1999); Strada Nuova, testo Giuseppe Marcenaro (2011); Obsession Royal, testo Anna Orlando (2014); Genova Est-Genova Ovest, testo Edoardo Sanguineti (2015); Volti D’Artista, testi Michele Bonuomo e Giulio Sommariva (2015).



Ha realizzato e partecipato a numerose mostre in Italia e all’estero. Nel 2011 è stato invitato alla 54 Biennale di Venezia, Padiglione Italia Regione Liguria. Sue opere sono conservate presso: Galleria Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo; Cabinet Estampes Bibliothèque National de France-Paris; FAI – Fondo Ambiente Italiano; Museo Arte Contemporanea di Villa Croce-Genova; Centre Mediterraneen de la Photographie-France; Museo Accademia Ligustica-Genova; Fondazione Antonio Mazzotta-Milano; Biblioteca Civica Berio-Genova; Museo Fotografia Contemporanea-Milano; GAM di Torino (Collezione Fondazione Italiana Fotografia); Museo Palazzo Reale-Genova; Fondazione Edoardo Garrone-Genova; Fondo Giov-Anna Piras-Asti; Centre Pompidou Bibliothèque Kandinsky – Livre d’Artiste. Fulvio Magurno, appare nel Dizionario Mondiale della Fotografia Rizzoli-Larousse; negli Annali d’Italia Einaudi (L’immagine fotografica 1945-2000); in Obiettivo Ambiguo, di Ferdinando Scianna, Contrasto Editore (2015); La realtà e lo sguardo, di Uliano Lucas e Tatiana Agliani, Einaudi (2015).



In occasione dell’evento del 24 marzo, l’autore ha riservato un regalo speciale a chi acquisterà il libro durante la presentazione: una stampa in limited edition di una foto del progetto Isolario Ellenico.



Ingresso gratuito per i soci 2019 di Magazzini Fotografici.

Per maggiori informazioni: eventi@magazzinifotografici.it