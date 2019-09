Live Music Show: classica & jazz al centro storico

Il 6 ottobre, al Bourbon Street torna DomenicArtI, l'appuntamento della domenica in prima serata che colora il centro storico di Napoli, con ingresso gratuito.

Quest'anno si apre con un set di musica classica, con l'auspicio di condividere con quante più persone possibile un patrimonio di inestimabile valore non consueto da trovare nei locali, per poi proseguire con un set jazz per poi sfociare nell' insieme e nella libertà d'espressione. Insomma un inno alla musica.



A partire dalle 20 e 30 l'evento prevederà più momenti:

1 set - Brahms op. 118 con Francesco Marziani al pianoforte

2 set - jazz concert con Valerio Mola al Contrabbasso, Francesco Marziani piano e Dario Guidobaldi alla batteria.



A seguire jam per tutti, il trio di base costituito da professionisti, accoglierà tutti i musicisti desiderosi di esprimersi e condividere.



Per info e prenotazione-> 338 8253756.