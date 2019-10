Domenicarti, show live music & mostra al Bourbon Street

Tutte le Domeniche con DomenicArtI nel centro storico di Napoli, progetto di aggregazione a sostegno dell’arte.

Apriremo con un Groove Concert grazie alla speciale partecipazione di Lorenzo Campese al piano, Daniele Brenca al contrabbasso e Dario Guidobaldi alla batteria. A seguire apriremo il palco ad una jam session a cui potranno partecipare tutti i musicisti presenti.

In questo appuntamento ospiteremo la mostra di Katia Scorza, artista contemporanea.

“Con la mia arte interpreto l'evoluzione della donna tra ombre e luce riuscendo a cogliere l'attimo di rinascita di una donna,avendo strumenti di geometrie e di elementi naturali che la circondano quali vento,energia ed acqua avvolte anche da vegetazioni”.

“Quando la parola è consunta, l’arte visiva può ridarci i significati, l’essenza delle cose e dei processi.

Nei volti di Katia c’è tutta la sofferenza delle donne. Volti bellissimi, straziati nell’ assenza di essere “completi” o spezzati da geometrie disumane. Ci sono le donne uccise, malmenate, seviziate, umiliate, nel migliore dei casi affaticate da una vita monca del se stesse. Ma le donne sono belle, tutte, perché sono la vita della nostra specie, duale per natura.

Finchè l’umanità non ne prenderà atto non ci potrà essere pace ” di Anna Fabiano.



Start 20:30

Ingresso gratuito

È consigliata la prenotazione – 338 8253756