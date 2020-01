Domenicarti: jazz concert e jam session

Domenica 26 Gennaio torna Domenicarti, progetto di aggregazione sociale a sostegno dell' arte.

Per la seconda stagione, ogni Domenica in programma concerti di qualità: il 26 gennaio sarà la volta di un concerto jazz con tre musicisti talentuosi come Lorenzo Campese al piano, Valerio Mola al contrabbasso e Dario Guidobaldi alla batteria.

A seguire palco aperto alla jam session che vede musicisti provenienti da varie parti del mondo parteciparvi e che offre un palco attrezzato di ampia strumentazione.



L'ingresso è gratuito

*è consigliata la prenotazione: 338 8253756