DomenicArti con Bia Sings Jazz Women

Domenica 16 Febbraio, la rassegna DomenicArti si apre con Bia Sings Women, un viaggio che omaggerà le cantanti che hanno fatto la storia della musica jazz.

Fabiana Manfredi (Bia) è una giovane cantante molto talentuosa e comunicativa, sarà lei che a trasportarci in una incantevole serata canora, accompagnata da Antonio Caps all' organo, musicista che tiene concerti in tutto il mondo e Dario Guidobaldi alla batteria, direttore e coideatore di Domenicarti, format che punta all' aggregazione sociale a sostegno della musica in un clima di ascolto, armonia e condivisione.

A seguire apriremo il palco alla consueta jam-session che vede sempre più musicisti partecipare con gioia per condividere musica, idee e progetti.



Start 20:30

ingresso gratuito

*è consigliata la prenotazione: 338 8253756

Bourbon Street: Via Vincenzo Bellini, 52, Napoli