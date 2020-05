Speciale Domenica Medievale tra draghi e druidi on-line

vuoi passare una domenica alternativa, stando a casa?

a causa di questa assurda pandemia viviamo un esperienza difficile in questo periodo ...in realtà forse occorre solo prendere il giusto tempo per capire di casa abbiamo realmente bisogno la natura ci spinge a credere che possiamo cambiare anche noi possiamo amarci di più e essere vicino ....



DOMENICA 10 MAGGIO 2020 ORE 19.00

evento a tema Medievale

la gran duchessa ha perduto il sua preziosa collana uno dei commensali lo ha fatto sparire

Aiutala ritrovare il suo prezioso tesoro, riceverai una lauta ricompensa

- chi è stato a rubare il gioiello?

- Giovanna la cortigiana?

- Filippo lo stalliere ?

- Desidere la principessa ?

- Nicodemo il cavaliere ?

- Berige la veggente ?

- la dama blu?

- Morgana la Strega?

- Costance il paggio ?

- la coppia Tristano e Isotta

La cosa più importante e partecipare inventarsi il proprio personaggio e vivere il fantasy nel medioevo... preparandoti una stanza o un posto in stile delle cose da mangiare e scaricarne delle musiche che ti invieremo noi....



-occorre vestirsi a tema

- faremo dei passi di danza Medievale insieme

- prepareremo un piatto tipico insieme

- parleremo di duelli

- declamazioni amori cortesi



Come partecipare ?

- invia un sms su WhatsApp al 3387981020

- partecipazione gratuita

- max 8 partecipanti

- durata 40 min circa

Cosa aspetti unisciti al gruppo

Il gioco è continuativo

Info 3387981020