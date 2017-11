"Dolci Memorie": rassegna e degustazione di dolci monastici napoletani

Il Complesso Monumentale di Santa Chiara presenta una serata all'insegna della dolcezza.

Sabato 25 Novembre faremo un viaggio tra i ricettari monastici alla scoperta dei dolci nati tra le grate della clausura. Il percorso, che prevedrà una breve visita guidata nel chiostro maiolicato, sarà allietato dalle appassionate note della cantante Patrizia Lopez e arricchite dai racconti dello scrittore ed umorista napoletano Amedeo Colella. Seguirà un Cooking show del Professore Salvatore Di Meo dell'Istituto Enogastronomico “Voltaire” di Napoli. Dulcis in fundo la degustazione di dolci monastici ormai dimenticati, realizzati, in esclusiva per l'evento, dalla Pasticceria Leopoldo. Lo scenario sarà d'eccezione: la Sala delle Cappe e l'Antico Refettorio settecentesco.

Biglietto d’ingresso: € 6 – Costo degustazione: € 4

Prenotazione obbligatoria

Info: 0815516673 - info@monasterodisantachiara.eu