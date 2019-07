“So semp chille”, all'Ischia Film Festival il docufilm su Franco Ricciardi

Sarà proiettato il 5 luglio all’Ischia Film Festival il docufilm su Franco Ricciardi, “So semp chille” con la regia di Paolo Montesarchio.

Un viaggio dentro gli oltre 30 anni di carriera artistica di una delle voci più popolari di Napoli, tra passeggiate per Scampia, concerti, momenti in famiglia e spaccati della vita dell’artista immerso nel calore del suo pubblico e della sua gente che lo supporta quotidianamente come un simbolo di riscatto e rivalsa della periferia napoletana. Prodotto da Rai Cinema, con Gaetano Di Vaio per Figli del Bronx ed Eduardo Angeloni, la pellicola è stata girata tra interviste è presa diretta, con la partecipazione di artisti, attori e volti della città di Napoli che hanno intrecciato la loro carriera con quella di Franco Ricciardi.

“L’arte vera è quella trasparente non la puoi mai vedere- spiega Ricciardi nel docufilm - se ce l’hai arriva così senza filtri, io arrivo direttamente alle persone, a quella gente”. Una carriera incredibile culminata con la vittoria di due David di Donatello e un Nastro d’argento, ma sempre con le radici ben piantate nel terreno della sua città. “Faccio fatica a ricordare quando è iniziato tutto questo - racconta Ricciardi - non mi ricordo un inizio, io ho sempre cantato, da quando mi ricordo fino ad oggi”. Il titolo, “So semp chille” trae origine dal brano di Ricciardi contenuto nell’album “Blu”.

Il docufilm, che ha ottenuto il riconoscimento di interesse culturale da parte del Ministero dei Beni Culturali, farà il suo debutto nella kermesse cinematografica di Ischia per continuare poi il suo percorso che lo porterà sul piccolo e grande schermo.