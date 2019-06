Al Post di Coroglio arriva Dj Ravin, creatore delle compilation "Buddha Bar"

Torna a Napoli Dj Ravin: il disc jockey e produttore, uno dei creatori della serie di compilation “Buddha Bar” sale in consolle venerdì 28 giugno al Post di Coroglio. Qui darà inizio al weekend partenopeo con le sue sonorità dance, elettroniche e etniche, nel luogo a due passi dal mare scelto come location estiva degli eventi firmati Drop, il gruppo di professionisti dell'intrattenimento composto da Pierluigi Scatola, Claudio Baldissara, Gianluca Sionne e Giuseppe Rutigliani.

Nato l’11 luglio del ‘66, Ravin è cresciuto nell’isola di Mauritius nell’Oceano Indiano per poi trasferirsi in Europa da adolescente, seguendo la sua passione per la musica. Impostosi come uno dei Dj più apprezzati della città di Parigi, diventa l’House Dj del “The Buddha Bar”, club divenuto noto grazie alle scelte musicali eclettiche e avanguardistiche. Grazie al lavoro di Ravin e Claude Challe nacque il primo album compilation intitolato, appunto, “Buddha Bar”; il grande successo portò alla produzione del secondo volume e della serie in corso che vanta più di 10 album. Nella discografia di Ravin sono presenti, inoltre, svariati album da solista e compilationche riflettono i suoi svariati interessi musicali e spirituali.

A seguire Dj Set by: Aüra e Cipollaro

Start ore 20:00, Free entro le 23:00

Dopo le 23:00 - 15€ con drink incluso

Cena su prenotazione

Il weekend prosegue sabato 29 giugno con “Pensieri positivi – Una tribute che balla”, la prima cover band dedicata a Lorenzo Jovanotti, attiva dal 2009 con numerose date in Italia e all'estero. Protagonista del docufilm di Lorenzo "Gli Immortali”, è stata anche citata in un capitolo del suo libro "Il cielo sopra gli stadi" e presentata dal palco del Palalottomatica durante il suo ultimo tour.

A seguire Dj Set by: Antonio De Ninno e Cerchietto

Start ore 20.30