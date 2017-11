"Divorziare con stile" per Racconti d'inverno al Nuovo Sanità: reading musicale di Diego De Silva

Ritorna l'appuntamento del mercoledì con Racconti d'inverno, progetto ideato da Carlo Caracciolo, che mette insieme teatro e letteratura, per rendere ancora più vivo e partecipativo lo spazio teatrale del Nuovo Teatro Sanità. Autori, attori e pubblico, si incontrano di sera per codividere un thè caldo e una storia, come ai tempi dei racconti intorno al fuoco. Mercoledì 8 novembre, eccezionalmente alle ore 21.00, il palcoscenico di piazzetta San Vincenzo ospiterà uno degli scrittori italiani di maggior successo, Diego De Silva, che, in prima persona, accompagnato da Stefano Giuliano (sassofono) e Aldo Vigorito (contrabbasso), si esibisce in un reading musicale in cui racconta le nuove disavventure dell'avvocanto Vincenzo Malinconico, protagonista del suo ultimo libro Divorziare con stile e di tanti altri suoi romanzi.

Il costo del biglietto è di 10 euro, 8 per i lettori de la Repubblica. Per info e prenotazioni: 3396666426 o info@nuovoteatrosanita.it.

Questa volta Vincenzo e la sua voce sono alle prese con due ordini di eventi: il risarcimento del naso di un suo quasi-zio, che in un pomeriggio piovoso è andato a schiantarsi contro la porta a vetri di un tabaccaio; e la causa di separazione di Veronica Starace Tarallo, sensualissima moglie del celebre (al contrario di Malinconico) avvocato Ugo Maria Starace Tarallo, accusata di tradimento virtuale commesso tramite messaggini, che Tarallo (cinico, ricco, spregiudicato e cafone) vorrebbe liquidare con due spiccioli. La Guerra dei Roses tra Veronica e Ugo coinvolgerà Vincenzo (appartenente da anni alla grande famiglia dei divorziati) molto, molto piú del previsto. E una cena con i vecchi compagni di scuola, quasi tutti divorziati, si trasformerà in uno psicodramma collettivo assolutamente esilarante. Perché la vita è fatta anche di separazioni ricorrenti, ma lo stile con cui ci separiamo dalle cose, il modo in cui le lasciamo e riprendiamo a vivere, è - forse - la migliore occasione per capire chi siamo. E non è detto che sia una bella scoperta.

Il Trio Malinconico nasce dal desiderio di uno scrittore e due musicisti jazz di unire musica e letteratura in una forma di spettacolo che permetta ad entrambe le forme espressive di parlarsi in una lingua comune. Non c’è scrittura narrativa che non segua una circolarità armonica e ritmica, allo stesso modo in cui non c’è musica che non racconti qualcosa. L’idea, allora, è quella di offrire un’alternanza fra brani letti, recitati, ed esecuzioni di pezzi che di volta in volta gli strumentisti pensano (il più delle volte, improvvisano), consentendo al pubblico di concentrarsi sul testo e rilassarsi durante l’ascolto dei brani musicali dal vivo, in una formazione essenziale, unplugged, di soli contrabbasso e sassofono. Perché musica e letteratura sono una gran bella coppia, come sa bene chi ama sia l’una che l’altra.

Il Trio Malinconico, in attività da diversi anni, prende il suo nome da quello di Vincenzo Malinconico, protagonista di quattro fortunati romanzi del suo autore, tutti editi da Einaudi, ed è composto da Diego De Silva (voce recitante), Stefano Giuliano (sassofono) e Aldo Vigorito (contrabbasso).