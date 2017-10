DiVino Jazz Festival: Peppe Servillo, Daniele Sepe, Tullio De Piscopo e molti altri grandi artisti

Torna la rassegna che, tra il Vesuvio e il mare, accosta la musica jazz dal vivo al buon bere attraverso borghi storici e vigneti alla scoperta creativa di un territorio straordinario e poco conosciuto dai circuiti turistici tradizionali: i comuni di Boscotrecase e Trecase, in provincia di Napoli.

Dal 12 al 15 ottobre “Divino Jazz” propone ogni giorno concerti gratuiti, degustazioni di prodotti tipici e visite guidate alle aziende vinicole specializzate nella produzione del Lacryma Christi – per la XIII edizione del festival, ideato e diretto da Gigi Di Luca.

<<Un Festival da vivere con tutti e cinque i sensi – dichiara Di Luca che dirige il festival da tredici anni – è questo il concept del Divino Jazz Festival che dal 2004 fa assaporare musica e jazz alla scoperta del territorio vesuviano. Un programma che guarda soprattutto al jazz come incontro con gli altri generi musicali e come esplorazione nei linguaggi, con la partecipazione di grandi nomi della musica italiana. Quattro serate tra concerti e performance artistiche nei centri storici, 2 itinerari naturalistici, 5 visite alle aziende vinicole, 1 attività per bambini, 1 tavola rotonda dedicata all'identità del Vesuvio e degustazioni tutte le sere>>.

Ad aprire la rassegna il raffinato trio composto da Peppe Servillo (voce) – Javier Girotto (sax soprano e baritono) – Natalio Mangalavite (piano, tastiere, voce) che presentano i brani di “Parientes” giovedì 12 ottobre a Trecase alle 21 al teatro Corelli (via Regina Margherita). Dopo 6 anni dall’uscita discografica di “Futbol”, la formazione porta sul palco un viaggio tra Italia e Argentina, nell'immaginario di un popolo migrante che ha dato vita ad un’altra cultura e, nel contempo, ha preservato la propria portandovi nuova linfa.

Si prosegue venerdì 13 ottobre al borgo antico di Boscotrecase con “Centro Storico in Jazz”: dalle 19,30 in via Umberto parte l’itinerario attraverso palazzi monumentali e masserie con artisti di strada, performance e degustazioni: i “Racconti diVini” a cura della scuola di teatro La Bazzarra (alle 20 – Palazzo Elefante), il live del Matteo Franza Trio (alle 20.30 – Palazzo Matrone), i The Blue Gospel Singers (alle 21 - Chiesa dell'Ave Gratia Plena) e la swing band Spaghetti Style (alle 22 nel cortile della Chiesa dell'Ave Gratia Plena).

Sabato 14 ottobre alle 21 a Trecase, largo Berardinetti, concerto dell’eclettico Daniele Sepe e del batterista di fama internazionale Roberto Gatto accompagnato dal suo quartetto. Il concerto dal titolo “In vino veritas”, chiude una giornata ricca di passeggiate naturalistiche ed enogastronomiche: alle 10 all’azienda vinicola Casa Setaro (via Bosco del Monaco 34 – Trecase – info 081 862 8956), alle 11 un percorso naturalistico guidato al Bosco del Viuli con attività ludico-creative per bambini “Giochi in Jazz” e degustazione di prodotti locali (via Sesto Staibano – Trecase info 081 862 8956). Ore 18:00 - Azienda vinicola Cantina del Vesuvio. Alle ore 18, presso l’azienda vinicola Cantina del Vesuvio, ci sarà invece la tavola rotonda “I Vesuviani” un’occasione per discutere e riflettere sull'identità e lo sviluppo del territorio vesuviano, ricco di opportunità e caratteristiche peculiari. A seguire visita guidata in azienda con laboratorio del gusto e degustazione enogastronomica.

Dopo una ricca estate di concerti in giro per l’Italia chiuderà il festival domenica 15 ottobre alle 21, (Boscotrecase, piazza Municipi), il prorompente rullo di Tullio De Piscopo con lo spettacolo “In Jazz”, accompagnato dal suo quintetto e dalla guest di Joe Amoruso. Il repertorio spazia da brani per sola batteria, agli storici assoli di De Piscopo, come “Melodic Drum”, tracce tratte dai “Pionieri del Blues” e ritmi che riportano ai famosi live con Pino Daniele. La serata sarà a conclusione di un’altra giornata ricca di eventi: si parte alle 9,30 con l’itinerario naturalistico alla scoperta di vini e lave vesuviane “Dioniso e Vulcano, due divini amici“ (via Fruscio, Boscotrecase infoline 081 862 8956); alle ore 10,30 visita e degustazione di vini presso l’azienda vinicola Terre di Sylva Mala (Via Fruscio 2 – Boscotrecase infoline 081 862 8956); alle ore 12 visita delle Cantine Matrone e degustazione di vini (via Tenente Luigi Rossi, 16 Boscotrecase – infoline 081 862 8956) .

Il “DiVino Jazz Festival” è un progetto co-finanziato dall'Assessorato al Turismo della Regione Campania con fondi a valere sul Poc Campania 2014-2020 (Programma Operativo Complementare) e dal Comune di Boscotrecase, in partenariato con il Comune di Trecase.

Per info

081 8823978

info@labazzarra.com

www.divinojazzfestival.it

Facebook: DiVinoJazzFestival