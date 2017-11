Esce allo scoperto Discoteche.it

Dopo qualche mese di rodaggio ecco uscire ufficialmente allo scoperto il portale discoteche.it, edito dal Silb (Sindacato Italiano Locali da Ballo) e diretto dalla Effeccì Media Company s.r.l. di Napoli. Le uscite importanti del noto portale dedicato alla night life italiana saranno due, alla Mostra D'Oltremare di Napoli durante la Fiera Aestetica 2017 dove è Media Partner Ufficiale e al Congresso Silb a Saint Vincent, dove il portale ricopre un ruolo centrale per la comunicazione. “In questi mesi ci siamo guardati intorno ed abbiamo voluto conoscere bene il mondo delle discoteche – dichiarano i responsabili delle Effeccì Media Company, gestori del portale – abbiamo cominciato a pensare con la testa di chi vive la notte, dai giovani che vanno a ballare agli imprenditori che investono nel settore passando per le tanti figure professionali del mondo della notte, ed abbiamo capito dove puntare i nostri obiettivi”. Come felini quindi, i responsabili del portale hanno osservato aspettando il momento propizio stringendo accordi e giungendo a collaborazioni eccellenti, prima fra tutte quella con l'agenzia di stampa Videoinformazioni, che ha un ruolo chiave nella testata di discoteche.it e nel settore degli eventi con Aletta Stands. “Siamo lieti di essere media partner ufficiali di questi due grandi eventi – concludono i responsabili – già a maggio abbiamo partecipato al Mir (Music Inside Rimini), ed anche per quell'evento siamo il media partner ufficiale, per noi tutto ciò è un grande piacere, significa che in questi mesi abbiamo seminato bene”. Non ci svelano niente, ma ci promettono che sia a Napoli alla Fiera Aestetica 2017, sia al congresso di Saint Vincent, ne vedremo delle belle. Il congresso Silb ci sarà dal 15 al 18 novembre a Saint Vincent (Aosta) e vedrà impegnati oltre a discoteche.it, anche i dirigenti nazionali e presidenti provinciali del Silb, insieme ad imprenditori del mondo della notte.